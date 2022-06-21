近期正在屏東萬丹鄉進行橋梁整修工程的包商，這周準備上工時卻發現，停在工地旁的貨車及怪手無故失蹤，詢問工班紛紛搖頭表示一無所知，事後證實遭竊，除立刻報警，更頻頻探詢可能蹤跡，目前仍未破案，對此林姓業者直呼，「太扯了！從沒遇過這種情形」。

林姓業者指出，橋梁整修工程於3月動工至今，為方便囤放施工材料與重機具，特地在工地旁承租空地停放，由於工班採排班施作，周日也準時上工，但這周一他7時30分到達工地，卻發現施作的怪手與貨車未停放工地。

待所有工人陸續上工，經一一詢問，眾人皆搖頭表示不知去向，也不是司機開回公司，事後又發現，原本暫置貨車上的料材全被丟棄在地，確定不是工班所為，才驚覺遭竊。

林男表示，怪手3年前以超過70萬價格購入，機具狀況仍新，但不像自小客車有車牌，能供辨認，若沒第一時間查獲，恐怕增加日後找尋難度。除了這一起重機具失竊案外，萬丹地方臉書社團也發出另起怪手遭竊，讓鄉民議論紛紛，猜測是集團所為。

要將怪手移至貨車上，全車一起偷走，不是一般人做得到，竊賊應是經驗老道的怪手師傅；為讓工程不至於延宕，已經租用日租金要價6500元的機具支援，對此，林男直呼，從事相關工程工作16、7年，從未聽聞類似情形，真的太扯了！

由於竊案發生地點在萬丹鄉牛稠溪旁的橋梁，四周皆是防汛道路，不僅出口多且多無監視鏡頭，警方強調，已經擴大調閱鄰近路口監視器，並查訪附近出入民眾，盼能找尋蛛絲馬跡，盡速破案。