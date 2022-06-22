受到美股震盪影響，台股短線從約16800高點跌到20日當天最低15367點，跌掉將近1500點，讓股民相當無奈，一名女網友崩潰表示「跌到腳麻，跑不了，把去年賺的吐出來」，並貼出持有5檔股票的損益表，總報酬率為-21.14％，其他網友則認為「會更低，建議全砍了」。

原PO在Dcard上貼出對帳單，手上持股有中鋼、長榮航、元大金各1張、台積電20股以及欣興200股，總預估虧損為3萬3571元，總報酬率-21.14%。許多網友建議，應該趁慘賠金額不多時快跑，更有人PO對帳單預估虧損金額達123萬元，留言說「來安慰一下大家」。

另有一名網友在PTT發文指出，近期美國升息三碼，許多資金撤出台灣，光6月份至今籌碼就已經被狂賣1600億元，而且戰爭因素加上通膨抑制，看起來跡象還沒有要停止。原PO強調，去年因為疫情控管良好，台灣成為安全資金的避風港，股票、房地產被推升到一個無法無天的境界，是不是現在海水退了，準備要回到萬二甚至更低的水準？不少網友則認為有可能，回到萬二只是時間的問題。

其他網友紛紛表示「應該會，應該是時間問題，慢慢盤下去」、「先回疫情前的水準」、「下禮拜繼續殺權值股」、「尊重趨勢，不預設底線」、「除權息結束後應該會」；也有網友說「我覺得萬四就極限，如果你覺得萬二就放空」、「萬三差不多」、「要回到八千點，我們八千點開始漲的，現在疫情又開始到高峰」、「8523點見，台積電300元以下」。

20日台股融資水位大減近90億元，連四個交易日下降，整體維持率更是近期罕見跌至147.68％。21日台股跌深反彈，終場上漲361點收在15728點。