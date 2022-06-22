康舒(6282)佈局電源、新能源及車用電子領域，成果逐漸顯現，康舒董事長許介立表示，目前新能源已走到正向獲利階段，未來公司將在太陽能及儲能領域有更多投資，希望朝電源服務廠發展。

康舒今天舉行股東會，許介立表示，2021年仍壟罩在疫情的陰影及供應鏈的不穩定下，加強與客戶溝通供需、供應鏈調查及運輸協調等問題，有效減緩疫情影響，疫情之下居家上班帶動筆記型電腦、資料中心中的伺服器、儲存器、網通設備的出貨量，康舒2021年合併營收達219.06億元，年增4.4%，稅後盈餘為6.02億元，每股盈餘為1.17元。

許介立表示，公司營運重心在「工業/消費電源」、「新能源」、「車用電子」三大方面，雖然疫情、通膨升息、俄烏戰爭對消費市場造成影響，但5G應用及伺服器可望帶動工業電源成長，截至於去年底，康舒智慧型電表共計得標約70萬具，至今已累積出貨近60萬具左右，將持續配合政策發展智慧電網領域技術與能力；新能源方面斬獲亦多，太陽能發電案場累計量達147MWp，已發電量達91MW，未來除台灣外，公司也在評估跨入東南亞市場；在電動車相關產品上，公司與日系大廠產品將於第3季開始出貨，公司亦持續與知名大廠共同開發馬達驅動器，預期於今年通過驗證並小量出貨，也與知名電動機車廠合作切入換電站的電源管理系統。

針對股東提問公司儲能佈局，許介立表示，儲能包含電池、BMS、整個系統管理跟電網連結等，目前16億元是初步投資階段，未來公司在儲能跟太陽能會有更多投資，希望能掌握更多技術，往電源服務廠發展，期許成為全方位整合電力服務平台。

許介立表示，目前新能源已走到正向獲利階段，只要太陽升起，對公司發展都是正向，車用電子還要時間努力，但跟一家車廠合作，關係是長期的，公司將努力增加營業規模及本業提高毛利率。

康舒淡水新廠房也於109年1月初開工，原預計於110年底落成，然因疫情影響，目前預計於111年第3季正式加入生產，屆時將全面導入智慧化生產線及相關配套措施，提升營收及獲利水準。原先的舊廠區也計畫在新廠區投產後，申請拆除重建計畫，預計在未來2～3年內加入量產。