汎銓(6830)逐步完善材料分析(MA)、表面分析(SA)、故障分析(FA)及延伸的可靠度分析(RA)業務版圖，受惠於半導體先進製程、第三代半導體材料應用趨勢，汎銓指出，台灣於全球半導體供應鏈扮演著舉足輕重之地位，有助於公司旗下檢測分析業務發展，未來營運優於整體產業成長可期。

根據資策會產業情報研究所(MIC)預估，雖然消費性電子產業需求受中國疫情封控、俄烏戰爭與全球通膨等因素干擾，惟長期持續看好AI、5G、車用電子、物聯網等需求蓬勃發展，2022年全球半導體市場規模達6135億美元、年增10.4%，其中台灣半導體產業總產值預估將達4.36兆新台幣、年增17.5%。

汎銓深化分析技術研發量能與分析工法，目前已取得6項重要發明專利，有效墊高公司於全球分析檢測競爭門檻，2021年材料分析(MA)營收比重已餘八成水準，公司採取檢測分析技術領先、完善客戶檢測服務策略，並穩步拓寬公司各區域業務表現。

汎銓前5月合併營收為6.33億元，年增17.61%；汎銓表示，材料分析(MA)業務隨著主要客戶委案需求明顯拉升成長動能良好，且因應客戶多元委案檢測分析需求，公司亦持續拓展故障分析(FA)業務，並於2021年第4季起分析檢測業務版圖延伸至可靠度分析(RA)，公司持續擴充檢測分析產能、擴大兩岸專業人力團隊及良好培訓制度，亦積極布局更多的分析專利，有效解決客戶縮短研發時程，深化各大晶圓代工廠、IDM廠及上下游IC設計、封裝等產業主要客戶委案之黏著度。

此外，汎銓近年陸續擴增南京分析實驗室產能，受惠中國持續扶植當地半導體產業發展，加上第三代半導體需求崛起，帶動南京營運據點營收穩健成長。