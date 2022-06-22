新北市三重先嗇宮今（22）日舉行「022年兩岸共祭中華人文始祖伏羲聖帝大典」，前立法院長2王金平、前台北市長郝龍斌及前國民黨主席江啟臣都受邀參加，江啓臣認為這對於兩岸是一個很正面的交流，不管是在文化上、宗教上還是在人民跟人民之間的交往上都是很有意義的。

江啟臣表示，兩岸的交流是持續的，不管是在官方還是非官方的交流，兩岸的民眾一直都有交流，不論是經貿、社會、文化，乃至於像今天這樣的宗教交流，也希望透過這樣的交流，增加彼此的認識、了解還有互信，這對兩岸的民眾而言是非常重要的。

江啟臣說，兩岸同屬中華民族，雖然兩岸的政府在政治或主權上目前沒有共識，或是還有爭議，那就應該擱置爭議，先以人民交流為主，他希望兩岸的政府都應該以民為本，回到人民的本位來思考兩岸交流以及兩岸未來的問題，應多著重在人民的交往，而不是著重在政治面或是主權面，人民才是一個最大的關鍵。