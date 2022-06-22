長者們認真彩繪獨一無二的拖鞋。（金山區公所提供）

萬里區長粘雪琴一齊參與拖鞋彩繪。（金山區公所提供）

金山區長廖武輝作品分享。（金山區公所提供）

第3屆金山萬里DIY彩繪拖鞋已於6月20日開跑，凡設籍金山、萬里區皆可免費報名，65歲以上的長者可優先登記，共開放5場次，每場次50人為限，250個名額額滿為止，防疫之虞也要替自己的生活增添色彩。

金山區長廖武輝表示，連2屆DIY彩繪拖鞋活動共有312位65歲以上的長輩以及8位新住民朋友參加，現場玩得不亦樂乎、深獲好評，希望持續藉由活動的辦理，讓區民們放鬆身心，為防疫生活增添樂趣。

萬里區長粘雪琴表示，在現今高齡社會下，老年人口比例逐漸提升，很高興能持續和金山區公所共同聯合舉辦DIY彩繪拖鞋活動，讓長輩們活動手指關節及眼力，彼此間交流互動、凝聚情誼，共同致力於預防及延緩失能照護服務，是個很棒的活動。

活動配合政府防疫政策採提前報名制，報名期間為6月20日至7月1日平日上午8時30分至11時30分、下午1時30分至4時30分於金山區公所1樓或萬里區公所3樓受理「臨櫃報名」，需攜帶身分證、居留證或戶口名簿正本，並現場測量拖鞋尺寸。

活動共辦理五場次7月13日（金山場）、7月15日（萬里場）、7月20日（金山場）、7月22日（萬里場）、7月26日（金山場），時間皆為上午9時30分至12時30分，詳細活動資訊可查詢新北市金山區公所及萬里區公所臉書粉絲專頁。