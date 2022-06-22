凌華(6166)周三舉辦股東會，會後公司董事長劉鈞表示，缺料問題緩解、產能擴大下，6月起的狀況可望開始好轉，今年度營運更有信心超車去年度，今年度營收挑戰歷史新高點。今年毛利率也可望逐季改善，整年度力拚維持更好。

凌華董事長劉鈞表示，今年最大挑戰不是訂單、缺單問題，而是把訂單消化變成獲利，將視缺料、缺產的問題，不過長短料問題逐步緩解，今年下半年營運可望比上半年更好，受到缺料、上海封控、本土疫情因素緩解，6月起的狀況可望開始好轉，今年度營運更有信心超車去年度。

毛利率方面，去年供應鏈缺料，加上原物料上漲以及收購價格高，導致整體毛利率下滑。因為缺料而市場價格變動較大，先前公司大多自行吸收漲價，公司提到，通膨、原物料上升等將啟動一定程度的漲價，或是將原物料產生的採購價差轉嫁，而台幣貶值也對毛利率有正面看法，今年第一季毛利率達33.2%，受到缺料影響仍表現不佳，受惠上述因素，今年毛利率可望逐季改善，整年度力拚維持更好，持續控制，較之前預估樂觀，法人預估37-38%是合理值。

凌華前5月營收年增20.71%，六月更好可期，雖然下半年把先前推積的訂單推出去要很拚，但受到遞延效應激勵下，訂單沒問題，加上缺料緩解、產能擴大，公司原目標年營收雙位數成長，公司更表態，今年營收歷史新高峰有機會，促使庫存水位將逐季下滑。