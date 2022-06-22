伴隨新冠肺炎檢測需求持續，加上經濟解封後，帶動健康檢測趨勢，金萬林（6645）、普生（4117）、安特羅（6564）營運動能活絡。普生家用抗原快篩檢測試劑已導入全台大樹藥局門市上架，亦接獲各大企業急單湧入，而RT-PCR核酸試劑、VTM病毒採集組及核酸萃取劑等訂單拉貨力道也穩健推進。

金萬林穩定供應國內各大醫療院所檢測試劑需求，並推廣唾液PCR與精準篩檢服務。在後疫情時代，精準醫療的需求預期將大幅提升，癌症精準醫療更是顯學，金萬林已陸續與各大醫療院所簽約合作，導入自有品牌癌症基因檢測。

安特羅快篩試劑月產80萬劑，目前下單至出貨約兩～三周；隨著快篩試劑需求拉抬，產能可進一步提升至100萬劑。法人推估，安特羅腸病毒疫苗台灣藥證可望預計10月取得；屆時將立刻在台上市，也會切入東南亞市場，營運加速衝刺。

金萬林今年三大業務齊步走，除PCR核酸檢測服務、檢測試劑銷售加溫；代理業務營收占比目前約五成，預估在產品擴張支撐，維持向上。精準癌症檢測去年營收占比大增至14％，今年第一季來自醫療院所癌症檢測試劑訂單大幅增加，預期會有更多醫療院所需求，及延伸癌症檢測分析報告的服務收入。

普生今年將強化精準檢測、液態活檢、CDMO（委託開發及生產）、檢測服務、P113抗菌胜（月太）藥品等五大核心業務領域。其中，CellBio癌症篩檢技術平台、試劑與其他傳染病檢測試劑，取得CE-Mark認證，持續在台灣進行更多臨床案例，並尋求中國合作夥伴，以期加速提高GBC普生自有品牌市場占有率。