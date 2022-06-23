經濟部27日將召開電價審議委員會討論下半年的電價。經濟部長王美花23日表示，受到俄烏戰爭持續，全球燃料價格持續高點，造成很大的壓力，跟去年沒有戰爭時相比，漲了3至4倍，「不只是台電，中油財務成本也有很大的壓力」，預計會提出相關方案，在下周一審議會討論。

王美花23日上午出席「南亞科技新廠動土典禮」，會前受訪說明電力、邊境開放及電價議題。王美花表示，電價審議委員會下星期一將召開會議，俄烏戰爭持續，全球燃料價格持續高點，造成很大的壓力，跟去年沒有戰爭相比 漲了3至4倍，不只是台電，中油財務成本很大的壓力。

王美花指出，因為他們是國營事業承受穩定物價壓力的責任，也有比較大的虧損，現在有工作小組召開會議，對此提出相關方案，預計在下星期一審議委員會提出討論。但對對經濟部來說，還要考慮到很多因素，包括國際原物料高漲、中油和台電財務成本、穩定物價並照顧民生等面向，因此會有幾個不同的方案出來，在審議委員會上讓產官學代表來決定。

外界擔心漲工業大戶電價會導致製造業出走。王美花表示，在全世界來講，這一兩年能源價格陸續都在漲價，「因為成本真的增加很多」，但台灣目前電價在全世界來講是非常非常低的，其他國家只會比台灣更貴更高，但電價部分，還是要在整個方向做合理反映。