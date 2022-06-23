新北市新店中正、三峽隆恩埔社宅長年來提供地方原住民承租，其中82戶承租戶今年8月底租約將到期，不過不少住戶不滿被告知不能續約居住，紛紛反彈。原民局今宣布，考量疫情不穩定、降低在疫情高峰期重新找屋可能染疫的風險，將延緩搬遷期限至明年2月28日止。

台北縣政府1988年推動新店溪畔「萊因」計畫，推動拆遷溪園路部落、溪洲部落、小碧潭部落等河岸處違建原住民，中央及地方政府也出資購買中正社宅土地，安置溪流河畔阿美族人，而鶯歌部落及北二高部落等原住民族，原民局當年也安排入住隆恩埔社宅，而現在約有205戶住在2處社宅內。

不過，不少住戶認為，原民局當年雖有在承租合約註明期限，但是並未載明不得連續承租，不滿突然搬離。原民局表示，當初合約內容就已明訂非河濱住戶、河濱住戶分別僅能承租6年、12年，且每2年合約到期時，市府續租簽約當下有與族人說明，目前仍有202戶候租戶。

另外，新店中正、三峽隆恩埔經調查後，撇除家庭經濟弱勢、未滿6年、拆遷戶等121戶續租戶，目前有82戶必須搬遷，考量疫情衝擊，將搬遷期限延長半年，期間市府將協助到期戶申請租金補貼、社會住宅及包租代管等管道，銜接搬遷後的居所，2處社宅後續也將提供出租206戶。

原民局補充，本月27日及28日將到2處社宅辦理說明會，除說明搬遷期延到明年2月底外，將同時租金補貼、社會住宅及包租代管等資訊及申請管道，針對租約到期戶，市府也會派社工員進行訪視作業，若有經濟弱勢家庭，將依專案方式協助繼續承租。