涉嫌對民進黨立委高嘉瑜施暴與拍攝不雅照的林秉樞，今年1月遭檢察官依傷害、妨害祕密、強制等8罪起訴，新北地院裁定羈押禁見3個月，4月又遭裁定延押2個月，本月26日將屆滿。新北地院近期審理，因林曾在準備庭稱羈押期間曾走出看守所、長期服用精神藥物等，合議庭認為林情緒控管能力薄弱，為避免其勾串證人、反覆實施犯行，裁定延押2個月。

林秉樞的律師指出，林秉樞雖然與被害人互動情緒表現不佳，但相處過程中也曾努力修復，且深感愧疚，林交保後不可能再接近被害人，他現在也沒有任何私密影像，沒有威脅被害人、證人的可能，且其他證人也在偵查中具結作證，沒有翻供可能，考量林涉犯罪責並非重罪，羈押期已不符比例原則。

不過，合議庭認為，林秉樞沒有完全坦承犯行，且與被害人、證人接觸有多種方法，可能透過他人見面或電話聯絡影響，林秉樞犯罪嫌疑重大，與被告多是男女朋友關係，林掌握證人私密影像，林也曾被證人指控拿親密照片恐嚇，案件尚未進入審理程序，仍有傳喚證人進行交互詰問可能，林若交保可能會影響證人作證意願，羈押原因仍然存在。

另外，林秉樞在法院曾稱「羈押期間曾自行走出看守所」、「長期服用精神科藥物」、「母喪期間狀況很差」，合議庭認為，他身心狀況不穩定，情緒控制能力薄弱，難期以交保、限制住居、定期報到等強制手段替代羈押，加上被害人身心受創嚴重，因此認為有延長羈押必要。

針對林秉樞是否可受授物件，合議庭也裁定解除禁止，合議庭指出，林在準備程序時已坦承部分犯行，依照訴訟進度、查閱相關券證後，認為已無禁止受授物件的必要，不過辯護人、其親友至致送或交付書籍等物件，仍要經過看守所依羈押法規定檢查。