美國今年來升息六碼，兆豐金控暨兆豐銀行董事長張兆順指出，兆豐金可望因升息而受惠。

張兆順分析，美國2020年降息六碼後，影響當年兆豐金利差達40億元，而且當時放款馬上反應降息，存款則較慢反應，這次升息放款、存款馬上反應，預計將在今年對利差有所挹注。

不過，因防疫保單的關係，兆豐產險一口氣在5月提列防疫保單相關保險準備36.54億元，因此造成兆豐金5月稅後虧損11.44億元。

張兆順說，兆豐金將防疫保單提列後，不確定性因素降低，未來希望產險獲利降、升息銀行獲利增，可以穩住兆豐金的獲利。

但他強調，由於美國還將持續升息，預計將對金融市場造成衝擊，尤其是除了台、美利差擴大之外，如果美債殖利率高於台股殖利率，資金可能會外流，布局美債，將不利於台股。

另一方面，若持有債券出現未實現損失，雖不會出現在損益表，但對於資本適足率會有壓力，因此也會密切留意。

統計張兆順自2016年9月2日出任當日的股價21.4元，到今年盤中最高點的45.4元計算，漲幅高達112.14％，且尚未計入歷年發放的股息，表現亮眼，市值也從2,000多億元增長至6,000多億元。