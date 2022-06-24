曾發起遊行為基層消防員爭權益的前消防員徐國堯，被高雄市消防局以執勤懈怠等事由，累積被記2大過遭免職，徐男聲請釋憲希望司法還他公道，但內政部長徐國勇出庭辯論時反駁，現行規定考量警消人員的任務，重視團結合作、要求高度紀律，沒有違憲。憲法法庭24日下午3點宣判。

徐國堯表示，他是被制度迫害的人，並非不適任消防員，2014年遭免職後，他因要處理司法救濟事務，只能做鐵工、打零工維生，無法找穩定正職的工作；他不是為了自己的個案，而是為了所有的警消人員，警消要的不是特權，而是和一般公務人員一樣。

但內政部長徐國勇認為，《警察人員人事條例》的免職規定，是讓長官針對警消人員的負面表現即時做出斷然處置，避免影響主管領導統御與團隊紀律。

徐國勇解釋，警察與消防人員的特殊規定，是為了維持警察消防紀律，因為警察跟消防有其特殊性且是紀律團隊，與一般公務員不同；法律要有衡平但不一定都是公平，當時的法律設計就考量這些，沒有違憲問題。

另基隆林姓消防員因犯下刑案，年終考績得到丁等，被依照《公務人員考績法》免職。他不服打起行政訴訟，承審的台北高等行政法院 認為這影響到行政、司法、考試三權的憲法權力，聲請憲法訴訟。憲法法庭24日下午3點也同時將對本案宣判。