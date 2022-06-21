今年1月4日憲法訴訟法施行迄今屆滿5個月，司法院21日舉行例行記者會，憲法法庭書記廳廳長許辰舟表示，新制處增加人民參與憲法訴訟程序的機會，審查程序更加公開透明，且法院的確定終局裁判也成為大法官憲法審查的客體，對於基本權的保障更加充足周密。

許辰舟表示，憲法法庭新收聲請案件計492件，每月平均新收98.4件，相較於舊制之大法官會議時期，每月平均新收50件，成長約近2倍；其中人民聲請案件為大宗，且今年言詞辯論預定進行11次言詞辯論，目前已開庭進行6次。

許辰舟說，新制比照一般法院提供當事人及訴訟代理人案件進度查詢便民服務方面，經統計自新制施行至5月底止，聲請人及訴訟代理人等向憲法法庭聲請提供案件進度查詢者，計63件，均獲准許。

許辰舟強調，新制施行之前，已歷經3年的規劃與準備，憲法法庭書記廳會全力在行政上支援憲法法庭審判業務，也將持續檢視、蒐集憲法訴訟實務運作問題，適時研議修正憲法訴訟法及相關規定，以持續優化制度運作。