媒體報導陳時中對於是否參選台北市長，曾說「來得及搭火車就會上」；積極爭取的前交通部前部長林佳龍今受訪表示，他的習慣是準時到站，不要末班了、也最好不要有意外；並說，兩人曾是「最佳拍檔」。

民進黨台北市長人選尚未出爐，但礙於疫情，呼聲高的陳時中與林佳龍都有出線機會；情勢處於弱勢的林佳龍最近行程滿檔，走訪台北市各選區爭取支持，今出席中山大同區，與市議員陳怡君政策座談會。

對於媒體報導陳時中「上火車」的說法，林佳龍說，這是很有趣的比喻，不過他的習慣是準時到站，不要末班了、也最好不要有意外；同樣地，城市的發展也必須做很多準備，怎麼樣能夠班班準時、人人上車，一起前往目的地，過程也一定要讓旅客舒適安全、準時到達目的地。

林佳龍並稱讚陳時中，作為一名政務官有很好的歷練，在防疫的第一線守護國人的生命和健康；他擔任交通部長期間，也與陳時中在同一個團隊並肩作戰、嚴守國門，過程中也是最佳拍檔。

林佳龍表示，他對陳時中有信心，做任何工作都非常投入，也可以做得很好。

林佳龍說，只要有心就有力，政務官經過這麼久的歷練，基本的能力一定是有的；從市民角度來看，關心的就是願景，所以他才會提出台北的願景，讓市民藉此選擇台北市的未來。

今支持者擠滿台北橋區民活動中心；林佳龍表示，鄉親這麼熱情讓他很意外及感動，期盼秉持市民主義，一起推動大台北首都圈未來發展。他說，過去曾在台中市長任內推動中區再生計畫，盼台北也能做好舊城區再生。