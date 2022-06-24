2020年反萊豬醫師蘇偉碩不滿蔡政府開放萊劑美豬，在網路、立法院公聽會頻頻發表萊劑危害健康的言論，遭衛福部認定為謠言提告。高雄地檢署24日偵結，認定蘇的言論縱然有聳動不實、過度渲染的地方，但非全然惡意，尚難成立犯罪，處分不起訴。

蘇2020年10月頻頻在Youtube、臉書社群、立法院公聽會宣講「人體食用萊克多巴安殘留豬肉有影響精神健康的風險，會影響腦部及胎兒發育」、「呼吸就可能吸到萊劑」、「可能與自閉症有關」。

蘇辯稱，他有說過萊劑促動的活毒性是搖頭丸的250倍，是引用到誤植錯誤資訊的文獻，但萊劑對小老鼠確實是有害的，甚至害孕婦生下自閉症兒童，美國還引發類似訴訟，一切都是引經據典，發表善意言論。

檢方表示，蘇所發表的言論，客觀上雖有違真實而多所錯誤，甚至亦有過度衍伸及未盡嚴謹之處，但是蘇是針對攸關國民健康的政府政策提出評論，此議題本就正反意見紛擾。蘇以醫師身分發表言論提醒大眾注意有違害人體健康之虞，曾經公開坦承部分引用數據錯誤並予以澄清更正，難以認定他是全然的惡意。縱使內容謬誤，令人感到危言聳聽或質疑真實性，充其量只是可能因此貶損其個人專業或信用價值，並不足以生重大損害。

檢方強調，根據上述原因，實在難以據此認定蘇有「明知為謠言或不實訊息仍惡意散播」的犯罪故意，與《食品安全衛生管理法》第46條之1構成要件不同，無從以刑事責任相繩。