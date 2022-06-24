通膨影響市場消費信心，一度讓24日召開股東會的乙盛-KY（5243）看淡TV等消費性產品的出貨，惟在日系客戶銷售暢旺下，TV等消費性產品訂單似有轉旺的跡象，加上馬來西亞二廠在今年第三季初就會投入量產，下半年展望仍偏樂觀。

通膨、戰爭、供應鏈不順的干擾仍在發酵，不過伴隨著車用回溫，伺服器市場穩定向上，乙盛-KY樂觀看待，車用和伺服器將成為今年營運成長的雙引擎，均有望繳出雙位數成長的成績單。

就營收占比言之，因總體營收今年仍會持續向上，初估車用全年的營收佔比仍將維持在首季的43.13％高檔，約落在40％到45％間，至於伺服器部分，營收佔比則會有較大幅度的成長，初估有望來到20％至25％，優於首季的18.41％。

至於市場關切的低軌道衛星的出貨，乙盛-KY表示，仍會循著逐季成長的腳步前進，法人以低軌道衛星首季營收佔比2％、全年營收占比5％至6％暫估，低軌道衛星今年第四季單季的營收佔比應有機會挑戰一成。

相較於車用、伺服器、低軌道衛星的市場需求，乙盛-KY原本對TV等消費性產品的出貨看法相對保守，不過，近期因日系客戶電視賣得還不錯，「TV等消費性產品占比有回來一些些」，乙盛-KY修正全年占比大約與首季的31.26％持平的看法，占比有稍稍往上調整。