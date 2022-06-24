廁所往往會放置鏡子方便梳洗，運勢命理網站「生肖運勢天天看」分析，廁所中的鏡子置放時不宜正對著馬桶和門，也不要對著窗戶，數量不宜過多，也不要用拼湊造型的鏡子，以免損害家人的運勢。

▍1.鏡子不宜對馬桶

馬桶是產生污穢的源頭，廁所裡的各種髒污之氣基本都是由馬桶產生的，而鏡子有擴展空間的作用，把它放在馬桶對面，就容易擴大穢氣。

▍2.鏡子不宜正對門

開門見鏡在風水中是比較忌諱的布局，容易給家中帶來各種不利影響。首先，鏡子會映照出周圍的事物，如果鏡子對著廁所門，鏡子中就會出現一道「虛門」，這扇虛門與廁所門相對，就犯了門衝。雖然，這種門衝對家宅的影響不如實門相衝大，但還是不太好的。其次，門是氣流流通的通道，如果鏡子對門，就容易將廁所裡的穢氣從門中反射出去，家宅氣場相應的也會受到影響，威脅家人身體健康。

▍3.鏡子不宜對窗戶

窗戶是氣流流通的通道，廁所為了保持空氣清新，往往會設置對外窗，而鏡子正對窗戶的話，就容易將氣流反射出去，影響氣流進入。

▍4.鏡子不宜過多

鏡子具有延伸空間的作用，有人覺得自家廁所太小，就會裝上許多面鏡子，但這種做法是錯誤的，雖然能讓廁所看起來比較寬敞，可當你真正使用時你就知道它有多不方便了，鏡子裡到處都是反射出來的人像，很容易嚇到自己。

▍5.鏡子不宜拼湊

廁所的鏡子最好是完整的一塊，不宜是多塊小鏡子拼湊在一起的。雖然這看起來比較時尚，可是拼湊的鏡子照出來的東西也是破碎的，不是一個整體。如果你經常照這種鏡子，會在無意識間影響到心理健康，容易讓人失眠多夢。所以說，還是建議大家選擇一面完整的大鏡子放在廁所。

【本文轉載自微信官方帳號「生肖運勢天天看」（ID：sxysttk），經生肖運勢天天看授權轉載】