前總統陳水扁及妻子吳淑珍前後確診，高市議員陳致中今（14）日傍晚在臉書表示，考量媽媽是脊髓損傷的神經多重障礙疾患，為免染疫後的健康風險提高，下午已入院治療。阿扁也特地為吳淑珍打氣，要她「不能先被自己打敗」。

陳致中提到，經過與醫師討論，並遵照醫囑，考量媽媽為脊髓損傷的神經多重障礙疾患，為免染疫後的健康風險提高，下午已入院治療。陳致中也代表家人再次感謝各界關懷，祝大家都平安。

「扁嫂不能先被自己打敗！」陳水扁也為妻子打氣說，扁嫂6月10日晚間奇美PCR陽性確診，隨即服用抗病毒藥物PAXLOVID，同時吃症狀治療的藥物。阿扁除監控血氧濃度與體溫的變化，還要分擔越籍移工幫忙拍背咳痰。

陳水扁提到，扁嫂吃藥副作用會拉肚子還造成食慾不佳，原本虛弱無力的身軀更加雪上加霜，連自推輪椅的力氣都沒有，說話根本就聽不清楚要用比畫的。

陳水扁也透露，吳淑珍整個人好像風中殘燭即將熄滅，因此他再拜託醫護人員來到家裡，幫扁嫂施打安命活源注射液，再接上高蛋白的艾爾補定注射液，「有好的體力才能對抗新冠病毒，否則病毒還沒消滅先被自己打敗」。