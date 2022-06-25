頭份市及三灣鄉交界的永和山水庫環湖公路，有許多流浪狗出沒，也有愛狗人士出面照顧。（頭份市公所提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份市及三灣鄉交界的永和山水庫環湖公路，有許多流浪狗出沒。（頭份市公所提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份市長羅雪珠前往永和山水庫了解流浪狗情況。（頭份市公所提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份市長羅雪珠與縣議員張淑芬前往永和山水庫尋求解決浪浪方法。（頭份市公所提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣頭份市與三灣鄉交界的永和山水庫，經常被民眾反映出現許多流浪狗，造成前往運動騎自行車的民眾安全顧慮，頭份市長羅雪珠獲悉後，多次到現場查勘尋求解決之道，日前會同縣議員張淑芬一同到場會勘，獲得當地張姓鄉親熱心支持，願意提供部分土地來收容這些浪浪，並有愛狗人士願意出面，妥善照顧浪浪，以期達到雙贏局面。

頭份市永和山水庫是頭份市及周邊鄉鎮住民的大花園，環湖公路四通八達，吸引許多市民及遊客來此休憩運動，因有愛心人士私下餵食，也使得永和山水庫周邊步道通路上，聚集了許多浪浪，對來往休憩運動的民眾，造成不小困擾及恐懼。

據悉，當地浪浪對民眾形成騷擾的事件頻傳，多年前還前傳出水庫周邊山區有一獨居老婦，在住所內死亡多日都未被人發現，屍臭吸引浪浪，竟將老婦遺體頭顱叼出屋外道路上，民眾行經見到驚嚇不已，誤以為發生分屍命案緊急報警處理，後來才得知是虛驚一場。

擔心浪浪騷擾的市民向頭份市公所反映，市長羅雪珠獲悉後前往水庫周邊了解實況，鄉親告知有當地熱心民眾有意提供土地收容浪浪，但卻有不少民眾也擔心，成立浪浪收容機構，是否能確實做好管理？否則收容場所髒亂不堪，造成衛生問題，更嚴重影響民眾休憩活動。羅雪珠隨請公所團體隊研究對策，來取得雙贏。

日前，羅雪珠偕同縣議員張淑芬共同前往永和山水庫會勘，並拜訪當地張姓鄉親，張姓鄉親熱心同意提供土地供市公所規畫成立浪浪收容所，張淑芬當下同意向縣府發文，尋求縣府提供協助成立收容機制，羅雪珠並獲愛狗人士支持組成協會，共同妥善處理流浪狗問題。