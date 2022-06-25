三發教育基金會近日在臺南市立圖書館舉辦「2022唸出書中故事暨散發愛讀書角落捐贈儀式」公益活動。（柯宗緯攝）

三發教育基金會近日在臺南市立圖書館舉辦「2022唸出書中故事暨散發愛讀書角落捐贈儀式」公益活動。（柯宗緯攝）

三發教育基金會近日在臺南市立圖書館舉辦「2022唸出書中故事暨散發愛讀書角落捐贈儀式」公益活動，不畏疫情不中斷推動閱讀教育，為「散發愛讀書角落」注入活力。

當日由星星兒社會福利基金會的星星兒室內樂團音樂演出揭開南市圖與三發教育基金會雙方合作序幕，並藉南部說故事達人「胖叔叔」帶來繪本故事《怕浪費的奶奶》及《爺爺一定有辦法》，還有深受大小朋友喜愛的「莉莎奶奶」童趣帶動唱，帶領現場民眾開啟歡樂的周末晨光時間。

自去年聖誕節活動，南市圖與三發地產合作辦理聖誕點燈活動做為合作初始，而基金會關注的學習閱讀教育，與南市圖有共同理念，因此促成兩方合作的契機，共同推廣閱讀。

今年1月開始，南市圖定期每月都有三發教育基金會的行動書車駐點，並打造讀書角落計畫第2站 —「散發愛讀書角落」捐贈予南市圖，成為南市圖新總館的一大亮點服務，於本月起正式啟用。

「散發愛讀書角落」結合音樂及塗鴉打造出適合親子共讀的藝文空間，大小朋友可以在故事屋中靜心閱讀基金會推薦繪本，並伴隨金革音樂授權之精選音樂，讓孩子可以在閱讀上提升其專注力、享受閱讀。

三發地產董事長鍾鼎晟代表表示，三發教育基金會核心價值為「藝文教育、人才培育、生涯探索」，期望集結多方的智慧與努力傳遞教育，讓孩子可以快樂學習。

三發教育基金會深信孩子的未來有不可限量的可能，新世代最大的競爭力在閱讀力，而親子共讀能夠大幅提升孩子對閱讀的啟蒙興趣，同時藉由藝文的薰陶，培養孩子的創意力，活化孩子豐富想像力。透過兩方的合作，更能共同落實「閱讀教育」的推廣理念，以讀書角落的能量，鼓勵親子共讀與孩子愛上閱讀。

三發教育基金會執行企劃陳婉茹表示，在隔日 (6／26) 臺南市美術館與三發教育基金會合作辦理讀書角落系列第三期活動「沖走一切吧！海浪！」兒童藝術探索活動，後續也會有多樣的藝文活動，歡迎親子參加。

基金會未來也會配合讀書角落與行動書車推出免費形式的藝文人文、閱讀教育等公益活動，歡迎大小朋友共襄盛舉，而行動書車「發發探險號」於週末假日在藝文、文教場所－高雄科工館、南市圖新總館、藍晒圖文創園區、水交社文化園區進行服務，請密切關注三發教育基金會 https://www.facebook.com/sanfarfoundation/