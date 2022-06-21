國家運動科學中心籌備處今天（21日）於高雄國家運動訓練中心掛牌成立，中華奧會主席、財團法人體育運動發展促進基金會董事長林鴻道表示，這絕對是台灣體育運動再向前進，成為體育強國的一大步。

去年東京奧運中華隊選手帶回2金4銀6銅，創下歷屆奧運最佳成績後，林鴻道一回台就提出運促會早已準備好的說帖及規劃，希望給予政府完整建議，及早設立「國家級運動科學中心」，用科學化與大數據，以科研來協助選手與國家體育發展，讓台灣運動能進行升級，讓台灣體育能更突破。

林鴻道指出，運科中心是所有世界運動強國，為教練、選手提升訓練效果和競技能力最具體、積極作法的必要單位。亞洲地區國家包括日、韓及中國很早就意識到體育運動發展對國家的重要性，紛紛成立運科中心，他們的競技運動成績表現也有目共睹，反觀台灣一直沒有運科中心，這讓他非常擔憂，所以積極推動成立運科中心是他認為刻不容緩的事。

林鴻道在2020年時就已指示運促會召集各領域專業教授，「成立台灣運動科學中心」規劃小組，成員包括黃啟煌教授、陳美燕教授、劉強教授、邱宏達教授、陳士魁副主席、吳誠文教授、林瀛洲醫師、洪聰敏教授、陳全壽教授、相子元教授，2年間共召開11次會議討論，也因為有這些教授的共同努力，今天才能看到運科中心的成立，林鴻道對此衷心感謝各界付出。

林鴻道補充，成立國家級的台灣運動科學中心，將是建構台灣體育運動發展藍圖的最後一塊拼圖，未來國家運動科學中心將整合台灣運科專業人力資源，提供教練、選手高階、先進的各項訓練方法與資訊，幫助選手、教練具體備戰2024巴黎奧運，朝成為體育強國邁進。

中華奧會主席林鴻道（中）與菁英運動選手郭婞淳（右一）、陳念琴（右二）、陳玟卉（左一）、黃筱雯（左二）一起在國家運動科學中心籌備處大門前合影留念。（中華奧會提供）