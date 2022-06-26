台南山上花園水道博物館獲贈當年煙囪使用的耐火磚，上有三石耐火煉瓦株式會社及Tobata字樣。（水道博物館提供／洪榮志台南傳真）

台南山上花園水道博物館獲得水道技工的後人，贈送4塊當年煙囪使用的耐火磚。其中，2塊耐火磚上還有三石耐火煉瓦株式會社及Tobata字樣，相當難得。市府文化局指出，今年正進行煙囪歷史溯源，這幾塊耐火磚可以提供相關資訊，將一併彙整，希望更完整水道豐富的歷史

文化局長葉澤山指出，台南水道於1922年完工啟用，以獨步全台的2抽3送系統，將取自曾文溪的原水，經過淨化處理後，送到20公里以外的台南市提供民生使用。由於當年電力系統還未普及，全都仰賴園區內的火力發電機運行產生電力來驅動，也因此當年園區內擁有一座高達36.3公尺的煙囪排煙，成為園區最顯著的地標。

附近耆老表示，二次大戰期間，水道為免遭到盟軍飛機轟炸，每次空襲警報時，都要派人在煙囪插上樹枝偽裝。1982年水道停止運作後，自來水公司考量安全因素，將煙囪拆除，目前僅剩圓形的煙囪基座

文化局為迎接台南水道啟用100年，正爬梳百年歷史。日前家住山上區的耆老吳朝全帶來4塊耐火磚，並表示他的父親當年是水道技術人員，他也全程目睹大煙囪的拆除過程。大煙囪拆除後，現場遺留不少耐火磚準備清運丟棄，但他覺得有紀念性，於是撿拾幾塊回家保存，如今得知水道正在徵集這些古物，於是拿來給館方

台南市建材銀行專員侯成育指出，日據時期西方工業技術引進台灣，工廠火力發電時，即須使用導熱性較差的耐火磚作為燃油發電機組使用。但因台灣並無生產，於是就由日本移入生產精良的建材作為建設。其中，創立於日本明治年間的三石煉瓦株式會社所生產的耐火磚，在台灣眾多工場構造中都看得到；至於TOBATA也是當時知名的耐火磚品牌

館方表示，今年是台南水道啟用100年，煙囪調查研究也是重要項目，隨著越來越多文物的出現，將更有利於歷史背景的研究。