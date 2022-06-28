滯洪池平台也整修完成。（新北市高灘處提供）

重新整建的重新橋觀光市集23日完工，整體以童趣繪畫的風格重新整建設計，從入口意象，到外圍欄杆、擋風背板，均以鉛筆、橡皮擦、蠟筆等七彩文具造型裝飾，橋墩以蝴蝶、水鳥、青蛙、單車、風箏等美麗彩繪展現活潑繽紛氛圍，讓市集更年輕、有活力，

新北市高灘處表示，為帶給市民更貼心的服務，市集旁草坪區域和休憩平台整建美化、運用創意將貨櫃改建為全新步入式廁所，讓廁所的安全、乾淨、舒適度大大升級。全新整建完工的重新橋觀光市集，無論景觀的整體美化、服務設施的全新建置、商品餐飲的豐富多元，都能帶給市民在視覺美感與服務品質上的大幅提升。

市集主要以二手商品為主，餐飲區的大骨湯也是當地知名美食，近年增加各式生活百貨、3C配件、潮流小物、農特產品等應有盡有，更首創會躲颱風的河濱地便利商店，保留跳蚤市場的文化，結合藝術與自然生態等元素，發展為獨具風格的觀光市集。

重新橋觀光市集位於三重區二重疏洪道疏洪十六路，鄰近的捷運站為三重站。每週二到週日營業，平日營業時間上午6點到中午12點，假日延長營運至下午2點。周邊還有熊猴森樂園、幸福水漾公園等完善的遊樂設施，歡迎民眾前來拍照打卡、遊逛放電。