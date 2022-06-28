經濟部電價審議會拍板用電大戶電價調漲15%，環球晶暨中美晶董事長徐秀蘭表示，調幅比預期高蠻多的，會對成本造成壓力，不過在可控範圍，當務之急是加速節能。

經濟部電價費率審議會27日決議平均電價調漲8.4%，其中高壓、特高壓產業用電大戶調漲15%。徐秀蘭今天受訪說，在半導體矽晶圓廠環球晶及太陽能廠中美晶的立場，一直支持要調漲電價。

徐秀蘭表示，台電嚴重虧損，三天兩頭動不動跳電，造成很大困擾，一下子損失新台幣1000萬元；寧願選擇電價漲一點，台電把電的品質及穩定度顧好。

對於電價調漲結果，徐秀蘭說，調幅比預期高蠻多的，對於環球晶及中美晶營運成本會造成壓力。至於電費占成本比重，她則保留不說。

半導體產業分析師陸行之認為，隨著全球電價調漲、人工成本高漲，先進製程技術更加複雜，設備及材料也漲價，預期未來幾年半導體通膨漲價有可能持續下去。

徐秀蘭表示，調漲矽晶圓產品售價不是現在的重點，環球晶將持續朝向2050年100%使用再生能源的目標努力，當務之急是將透過工程方法降低耗能，並利用再生能源，盡力投資綠色能源。

她以去年缺水為例，徐秀蘭指出，去年缺水很嚴重，原本認為要節水應該很難，水車可能要叫很多趟；結果透過節水技術，在不影響生產情況下，每片矽晶圓的用水量進一步降低，實際叫的水車比預估少非常多。

徐秀蘭說，對於電價調漲能夠理解，只能咬著牙，加速節能，把電價調漲的衝擊降到最低，如果不行才會考慮調整產品售價。

徐秀蘭表示，這次電價調漲若能促使國內更積極投資裝置太陽能，市場氛圍與全民意識抬頭，對於太陽能產業或中美晶都是正面。（編輯：張良知）1110628