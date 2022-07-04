臺灣指數公司所發布的臺灣晶圓製造指數，表彰兼具臺灣晶圓製造代表性、公司治理佳與獲利能力特質股票之投資組合績效表現。最近期審核結果，指數權重前十大成分股依代碼排序為聯電、台積電、華邦電、瑞昱、南亞科、聯發科、日月光投控、世界、中美晶及環球晶。

由臺灣指數公司新編「臺灣晶圓製造指數」，自7月4日起委請臺灣證券交易所每5秒計算及傳輸發布一次盤中即時指數。

臺灣晶圓製造指數以上市櫃普通股為指數成分股篩選範圍，通過流動性檢驗，依產業價值鏈資訊平台與上市櫃公司產業類別，挑選屬半導體產業鏈的股票，結合公司治理評鑑、市值規模與財務指標篩選成分股。指數加權方法以自由流通市值配置成分股權重，表彰兼具臺灣晶圓製造代表性、公司治理佳與獲利能力特質股票之投資組合績效表現。

臺灣指數公司利用歷史資料模擬指數編製規則進行指數回溯，臺灣晶圓製造指數自2017年5月至2022年2月之累積報酬率為228.87％、夏普比率為116.17％，表現均優於同期間發行量加權股價報酬指數（112.11％、111.06％）、臺灣全市場報酬指數（120.86％、112.63％）。

臺灣晶圓製造指數每年定期於5月及11月，依指數編製規則調整指數成分股組合，檔數固定30檔。

資策會產業情報研究所估計，2022年台灣半導體產業表現優於全球，預估產值達4.4兆元，而次產業以晶圓製造業全年營收達25％、成長幅度最高，產值估約2.2兆元。

臺灣指數公司表示，臺灣晶圓製造指數以臺灣半導體產業鏈為核心，聚焦晶圓製造產業代表性股票，未來如發行指數金融商品，可提供投資人便利參與臺灣半導體產業鏈發展的投資工具。