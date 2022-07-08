美國6月非農就業數據新增37.2萬人，遠超市場預期的26.8萬人，失業率3.6%持平前值，就業強勁成長使投資人對Fed激進的升息預期更加強烈，10年期美債殖利率升至3.06%。美股周五3大指數開低，道瓊工業指數一度跌逾百點，那斯達克指數跌約0.5%。

截至台北時間22點17分，道瓊工業指數下跌91.87點（或0.29%），暫報31292.68點；那斯達克指數下跌62.08點（或0.53%），暫報11559.26點；標普500指數下跌17.7點（或0.45%），暫報3884.92點；費城半導體指數下跌29.44點（或1.13%），暫報2576.45點。

5大科技巨頭唯蘋果幾近平盤，小漲0.09%，Meta、亞馬遜跌1%，網飛跌逾2%。半導體類股方面，艾司摩爾、超微和英特爾跌逾1%，輝達跌超過2%；銀行股普遍小跌。台積電ADR小漲0.6%，報91.17美元；聯電跌近1%，報6.74美元。