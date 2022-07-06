日系外資針對瑞昱(2379)出具最新研究報告，看好其8、9月營收將恢復動能，且受惠網通升級，其在此波消費性電子疲軟之際，受到的衝擊相較同業小，故維持優於大盤評等。

瑞昱6月合併營收96.42億元，月減7.7%，但年增2%，累計第二季合併營收為304.99億元、季增2.5%，亦創單季新高，累計2022年上半年合併營收602.56億元、年成長22.5%，寫下歷史同期新高。

日系外資表示，瑞昱6月營收相較5月下滑，主要是因為大陸封控以及調節庫存所致，但看好其在8月、9月營收將恢復動能，且第三季營收將呈現個位數成長，主要是受惠網路通信市場需求持續強勁，瑞昱下半年將相較其他著重消費性電子的IC設計公司更具有彈性，故維持優於大盤評等。

日系外資表示，瑞昱具有產品多樣化的優勢，在網路升級趨勢下有助於緩解消費性電子市場疲軟的衝擊，儘管其6月營收小幅下滑，但應該達到市場預估範圍，毛利率部分則因為晶圓成本上揚，預計將小幅降至50.7%，預估單季每股收益落在9.5元。

展望下半年，日系外資表示，目前看到因為終端市場疲軟，使得8吋、12吋產能緊張態勢減緩，但22/28奈米晶圓供給依舊緊張，瑞昱有機會在下半年獲得更多產能得支援，此將有利於瑞昱第四季營收出現反季節性表現。