台股28日早盤小幅開低，台積電陷入多空拉鋸，小跌0.2％作收，聯發科、聯電賣壓沉重，連帶IC設計族群賣壓出籠。貨櫃三雄中，陽明延續漲勢，勁揚6.5％，長榮、萬海早盤賣壓湧現，雙雙以平盤作收，終場大盤下跌108.09點，收15,439.92點。

台指期下跌85點至15,194點。價差方面，台指期逆價差縮至245.92點，電子期逆價差擴至8.28點，金融期逆價差縮至37.74點。

現貨部分，三大法人賣超38.87億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加1,019口至11,820口，其中，外資多單減碼超過空單減碼，淨空單增加876口至19,582口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加1,455口至13,844口。

永豐期貨指出，整體來看，台股以上影線黑K作收，目前上檔面臨10日線及6月22日長黑K反壓，上漲過程容易震盪，短線不宜過度追價，而歐洲央行論壇及PCE數據，將是後續觀察重點。