由於面臨數十年來最嚴重的經濟危機，斯里蘭卡汽油嚴重短缺，政府已下令暫停將汽油銷售給非必要車輛，只有公共汽車、火車和醫療服務、運輸食品的車輛可以加滿油料。

BBC報導，斯里蘭卡內閣發言人古內瓦德納(Bandula Gunewardena)表示，「國家遇到歷史上最嚴重的經濟危機，必須做出緊急應對措施。」

政府表示，從即日起到7月10日前，禁止私家車購買汽油與柴油。同時，大多數學校停課，大多數工作停班，改以在家工作。

這個南亞國家正在與國際救助組織進行談判，希望獲得救助款，因為實在難以支付燃料、食品等進口商品的費用。斯里蘭卡派出交涉員前往俄羅斯和卡達，希望他們能供應廉價的石油。

斯里蘭卡的經濟破產有多重原因，疫情重創了該國的觀光業，戰爭造成能源價格上漲，國內抗爭團體要求減稅，造成難以挽回的惡性循環。

經濟官員在上周末表示，斯里蘭卡只剩下9,000 噸柴油和6,000 噸汽油，在正常需求的情況下，這些庫存不到一周就會耗盡，因此只能節約使用。

國際貨幣基金組織團隊在上周抵達斯里蘭卡，就一項 30 億美元的救助協議進行談判。同時，斯里蘭卡政府也尋求印度和中國大陸的援助。