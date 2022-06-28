大陸證監會及香港證監會批准兩地交易所正式把符合條件的交易所買賣基金（ETF）納入大陸與香港股票市場交易互聯互通機制（以下簡稱互聯互通）。互聯互通下的ETF交易將於7月4日開始。

目前相關業務規則、操作方案及監管安排均已確定，技術系統已準備就緒。

中國證監會、香港證監會已就ETF納入互聯互通涉及的跨境監管合作、投資者教育合作等安排達成共識，雙方將繼續做好ETF納入互聯互通投資者教育和投資知識傳播工作，加強執法合作，打擊各類跨境違法違規行為，及時妥善處理重大或突發事件，維護互聯互通正常運行秩序，保護投資者合法權益。

兩地交易所、證券交易服務公司及登記結算機構應當依法履行互聯互通各項職責，組織市場各方有序開展ETF納入互聯互通相關業務。證券公司或經紀商應當遵守相關監管規定及業務規則，加強內部控制，防範和控制風險，做好投資者教育和服務，切實維護投資者合法權益。投資者應當充分了解兩地市場法律法規、業務規則和實踐操作的差異，審慎評估和控制風險，理性開展互聯互通相關投資。

香港證監會行政總裁歐達禮表示，ETF通是一個重要的里程碑，因為這是互聯互通首度擴展至股票交易以外的領域。此舉將能促進香港發展成為ETF樞紐，並突顯香港在連繫國際資本與大陸市場方面所肩負的獨特角色。