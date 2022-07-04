陸港間的「ETF通」於4日正式開通。其開通時間點選在香港回歸25周年後，也意味著陸港兩地金融市場加強連結。

香港信報報導，香港證監會投資產品部執行董事蔡鳳儀稱，「ETF通」能在毋須逐一為ETF進行額外註冊和通過上市程序下，也可以將產品帶到另一市場中，相信香港ETF的資產管理規模（AUM）將有增長。

「ETF通」現時只納入香港和大陸共87檔ETF。蔡鳳儀表示，與其他互聯互通機制一樣，在初期會採取審慎方式，但日後會逐步提升「ETF通」的機制。

港交所行政總裁歐冠昇（Nicolas Aguzin）稱，ETF在港股市場近年發展迅速，在港上市ETF的AUM出現新高，達逾4,300億港幣，日均成交額逾110億港幣，占港股成交額約8％，較2018年時僅占4％翻一倍。他指，港交所近年致力加強市場結構的競爭力和拓展ETF的生態圈，「ETF通」將能多元化香港的ETF市場和吸引到資金流。

上交所總經理蔡建春表示，上交所近年的ETF市場發展蓬勃，現共有437檔ETF在當地上市，市值達人民幣（以下同）1.2兆元，成交額高達6.6兆元，以成交規模計為亞洲第一。他相信，「ETF通」能令上交所更加國際化，並推動大陸和香港的基金經理及券商提高其管理和服務質素。