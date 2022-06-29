九合一大選近在年底，國民黨確定派出立委蔣萬安出戰，民進黨部分，外傳7月會提名衛福部長陳時中參選，而台北市副市長黃珊珊也幾乎確定參選。根據港媒今(29日)報導，國民黨台北市議員、文傳會副主委戴錫欽29日表示，現在投票的話，蔣會險勝，但是「黃只要有10%到15%支持度，蔣就非常危險。」

戴錫欽接受《中評社》訪問時分析，因為黃珊珊的選票中，泛藍陣營支持者比較多，否則綠營在策略上就不會刻意拉抬黃，顯然綠營也判斷黃吸的是藍營選票，黃的票越高，綠營勝選的機會越大。

戴錫欽進一步指出，蔣萬安與黃珊珊有個類似的特色、風格，都是不會讓人討厭的形象，因此兩人能保持在一定差距內。不過，戴也認為，雖現在黃的民調看似威脅到蔣，主要是民進黨還沒提出正式人選，民眾只是對檯面上這些政治人物過去累積印象的喜好程度，現在的民調應還談不上是支持度，比較多層面是屬於好感度，支持度恐怕得等確定名單出爐後才較準確。