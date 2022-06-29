Arm今(29)日發表2022全面運算解決方案(TCS22)，提供多種級別的效能、能源效率與擴充性，以滿足不同終端產品市場所需的使用體驗。台灣總裁曾志光今也表示，對自家Arm的GPU很有信心，預期明年市占會比今年更好。

Arm全新TCS22發表的Arm IP組合，可在各種不同的工作負載中，提升高達28%的效能，減少多達16%的功耗。Arm也推出其全新旗艦 GPU 產品Immortalis，這是第一款可在行動平台提供硬體級別的光線追蹤支援，實現更真實、且更沉浸的遊戲體驗。

Arm持續地將效能表現從通用的工作負載，擴展到需要特定處理的應用範圍，不僅只在繪圖處理器(GPU)，也包括在CPU與系統IP方面，同步推升行動技術的發展。有鑑於行動裝置的創新為行動遊戲帶來急遽的成長，但高度視覺化的3A級大作遊戲體驗的興起，也需要與其匹配的效能。因此。Arm今年推出名為Immortalis的全新旗艦GPU，它傳承自全球出貨量最多的Mali GPU，並經過配置與強化後，可達成極致的行動3D體驗。

全新Arm全面運算解決方案可滿足終端消費產品所需的特定處理能力，因應各級別市場中，對效能、能源效率與擴充性的需求。Arm的繪圖處理器(GPU)至今在全球出貨已經累積達80億顆，台灣總裁曾志光今日也指出，對自家Arm的GPU很有信心，預期明年的市占將比今年更好。