過去兩年受到新冠肺炎疫情影響，全球出現嚴重晶片荒，這也導致黑市交易相當混亂，去年電子業出現詐欺案的件數創下歷史新高，有些企業遭非法仲介詐騙，不僅可能拿到仿冒品，甚至出現付了錢卻收不到貨的離譜狀況。

路透社報導，專門追蹤電子零件市場狀況的機構EERAI表示，去年接獲通報的詐欺案件高達101件，超出2020年的70件，更比5年前的17件多出許多，顯示近兩年，全球晶片荒問題已讓半導體市場相當混亂。

EERAI總裁Mark Snider表示，許多企業無法從經過授權的經銷商手中買到晶片，就會試圖從黑市購買晶片或電子零件，但最後竟出現付了錢卻拿到仿冒品甚至沒拿到產品的狀況。

此外，產業專家表示，美國雖然有官方的仿冒資料庫，但因為上傳舉報是使用實名制，會讓很多企業拒絕公開承認此事，換言之，遇到詐騙的企業的數量一定比統計數字還要多。

有趣的是，2021年向ERAI通報的遇到假晶片的事件有504起，雖然比2020年的463件還要多，但還是比2019年的963起減少許多，對此，Mark Snider表示，「一方面是因為疫情期間，大陸下令封城和停工，仿冒業者也沒辦法做生意，也有可能是不肖業者造假的技術越來越純熟，所以無法被檢測出來。」