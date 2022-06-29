台中市推動影視產業，成立「中台灣影視基地」，展望影視產業未來發展；嶺東科技大學數位媒體設計系，為培訓影視人才，斥資千萬、建置占地約200坪「即時合成特效攝影棚」，啟用後適逢疫情期間，歌手林俊傑《聖所》線上開演唱會，當時創下約20萬人線上同時看盛況，師生們以「虛擬製片」創作完成，開啟產學合作契機。

嶺東科大指出，「即時合成特效攝影棚」讓師生有更多創意作品，也吸引專業影視劇組洽談合作，包括2018年電視影集「三明治女孩」，周杰倫監製的賽車電影《叱咤風雲》及2022年與夢想動畫合作；另隨著互聯網與5G應用技術來臨，數媒系運用專業技術與設備，協助樂成宮「旱溪媽祖暨大屯十八庄聯合遶境祈福活動」線上直播。

嶺東科大表示，「即時合成特效攝影棚」，由國外引進「後期前置」創新技術，在「視覺特效設計」、「畢業專題」等課程中，讓學生學習美國Lightcraft Technology 所開發的Previzion綠幕即時合成預覽系統。透過自媒體、元宇宙、WEB 3.0、NFT、虛擬角色與虛擬實境VR、AR、MR課程訓練，培育影視人才。

副校長兼設計學院長嚴貞表示，學校提倡跨領域合作，未來將持續整合數位媒體設計、視覺傳達設計與服飾設計、時尚經營等各領域專業，透過串接虛實與新舊之間技術所累積而來的研發能量，提升跨領域人才實力，為台灣產業升級，加強國際競爭力，盡一份心力。

嶺東科大數位媒體設計系針對數位影像科技，規劃「動態影音設計」和「感知互動設計」2大課程主軸，「就學即就業」為導向，與業界產學合作，培育新一代技術人才，建構產、官、學、研合作機制，攜手達成「在地人才、學用合一」目標。