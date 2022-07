花蓮女孩潘雨晴創立的茶香水品牌P.Seven新品《Aged Tea 暗香》得世界大獎肯定。(摘自張素華臉書)

「得知獲獎那一刻,我哭得沒辦法講話」,國際香水盛事A+OA今公布得獎名單,花蓮女孩潘雨晴創立的茶香水品牌P.Seven新品《Aged Tea 暗香》得到評審肯定,獲世界氣味設計大獎,以茶葉香打進以花香、柑橘調性為主流的香水市場,潘雨晴激動落淚,「我終於做到了」。

A+OA(The Art and Olfaction Awards)為紐約藝術和嗅覺研究所(Institute for Art and Olfaction)舉辦,由不同領域大師進行氣味盲測,是各地調香師都想角逐的獎項,潘雨晴的作品「暗香」是世界前十強唯一亞洲作品,決賽共評選出2項得獎作品。

來自花蓮富里鄉潘雨晴,從小對氣味有敏銳的觀察力,她說,從事茶道師5年,迷戀稍縱即逝的茶香味,便思考著如何將茶香保存起來,之後一頭栽進氣味設計的世界,2012年創立台灣原創香水品牌P.Seven,在業界小有名氣。

不過,大眾熟知的香水品牌甚至對氣味香水的審美,幾乎直接與歐洲文化畫上等號。創業初時,不僅辛苦,多次調香經驗為化為零,也幾乎耗費積蓄,但她不認輸,展現台灣孩子的堅韌與無比跟毅力與決心。

潘雨晴今清晨透過視訊參與公布過程,「暗香」獲得半數評審高度肯定的作品,拿下獨立設計獎肯定,「那一刻,我哭得沒辦法講話,香水創作在台灣比較小眾,創業10多年受到很多質疑跟不被理解,會哭是因為終於得到肯定,我終於做到了」,也讓世界看見台灣。

潘雨晴說,茶葉是國際上最能與台灣聯想在一起的味道,便鑽研推出烏龍茶、東方美人茶及老茶等茶葉元素的香水。得獎作品「Aged Tea 暗香」以老茶為主題,指陳放10年以上的台灣老茶,需歷經每年重新烘焙等繁瑣工序,第一次喝到便被木質、煙燻等味道印象深刻。

潘雨晴說,「暗香」作品藝術性較高,歷經多年嘗試,調整味道平衡,將老茶層層底蘊釋放,香味從木質、煙燻感,帶出淡淡茶香、烏梅香混合龍眼甘甜,帶來安穩、寧靜的感受。

富里鄉農會總幹事張素華也在臉書發文,台灣剛誕生了一位世界氣味設計師,邁阿密剛公佈了世界氣味設計總冠軍,她是台灣花蓮富里人,台灣茶香水創辦人潘雨晴老師。這一年來她回到富里尋找童年的記憶,尋找屬於富里的專屬氣味。

因這2年肺炎疫情,讓潘雨晴放慢腳步回到故鄉,也發起「富里有人藝術季」活動,邀請超過20名藝術家駐村創作,並與富里鄉農會、花蓮林區管理處合作研發「富里有人春夏、秋冬」氣味、富里稻田「富里香」、富里竹林「竹香水」等香水,農會也將陸續發表氣味創作。