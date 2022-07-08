日本前首相安倍晉三今天上午驚傳遭槍擊命危消息，台南市長黃偉哲說，一方面為他集氣，希望他撐過難關，一方面也感念他長期對台灣的友善和在外交的力挺，台灣人衷心為他祈福，希望他早點康復。
黃偉哲第一時間在臉書跟推特發文「台灣有事即日本有事」，他說，每個台灣人都記得安倍先生對台灣的關心，希望他能撐過難關，我們台灣人衷心為他祈福。
他說，安倍晉三曾多次發言公開力挺台灣，不論在外交或農產品都協助台灣，台灣人都很感念他，現在能做的就是為他集氣、祈福。
日本前首相安倍晉三今天上午驚傳遭槍擊命危消息，台南市長黃偉哲說，一方面為他集氣，希望他撐過難關，一方面也感念他長期對台灣的友善和在外交的力挺，台灣人衷心為他祈福，希望他早點康復。
黃偉哲第一時間在臉書跟推特發文「台灣有事即日本有事」，他說，每個台灣人都記得安倍先生對台灣的關心，希望他能撐過難關，我們台灣人衷心為他祈福。
他說，安倍晉三曾多次發言公開力挺台灣，不論在外交或農產品都協助台灣，台灣人都很感念他，現在能做的就是為他集氣、祈福。
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