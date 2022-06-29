什麼功能都想要，外溢保單也拚「all in 1」。由於健走、健檢及癌症篩檢的外溢保單流行，台灣人壽6月決定推出一主約二附約搭配的外溢保單套餐組，結合失智險、癌險及重大疾病險，同時保戶健走達一定步數、每年健檢及癌篩，主約保費最高減6％、附約減8％。

金管會鼓勵壽險業者推出外溢保單，即透過增加保額、折減保費或現金回饋，達到鼓勵保戶注意體況、增進健康、減少理賠的外溢效果，今年第一季來看，依舊是健走保單保費收入最高，有17.68億元，但複合式外溢保單，即有二種以上回饋的件數最多，一季就賣12萬張。

因此台壽決定推出複合式外溢保單，結合其近期主打的輕度失智就理賠的一年期失智險，加上癌險與重大疾病險兩項附約，訴求最高可續保到85歲，外溢部分則是健走、健檢及癌症篩檢都可以減費。

由於實證結果健走的確有助提升健康狀況、延長壽險，所以健走外溢保單是目前主流保單之一，台壽訴求只要保戶在指定時間內，達成120日平均步數6千步，續期保費就折2％，達8千步則是折4％。

外溢保單另一主流就是培養保戶定期健檢習慣，台壽以保戶若提供健檢報告，裡面有腰圍、身高、體重、血壓、血糖及血脂肪等，用來偵測是否有三高、代謝症候群等，完成此任務再減費2％。

第三是癌症篩檢，包括乳房Ｘ光攝影、子宮頸抹片、糞便潛血及口腔黏膜檢查，即針對國人好發的乳癌、子宮頸癌、大腸癌及口腔癌進行檢測，即早發現，即早治療，完成癌篩的保戶保費也可減2％。

三項任務都達成，失智險主約保費最高可折6％，癌險及重大疾病險附約則保費最高可折8％。

一主二附的保障即是輕度失智即給付保額3倍、中重度失智是保額30倍，另外中重度失智後每年給付保額12倍，最高16年，若期間都未曾失智即身故，即給付保額36倍；在癌險部分是以日額為單位，癌症身故給付日額100倍，癌症住院每日一倍日額、癌症手術一次日額10倍，門診手術每次日額0.5倍，初次罹癌若是續年則是50倍日額。

七項重大疾病則是急性心肌梗塞（重度）、冠狀動脈繞道手術、末期腎病變、腦中風後障礙（重度）、癌症（重度）、癱瘓（重度）、重大器官移植或造血幹細胞移植，續期一旦確診七項重疾之一，即給付一次性保額，如100萬元。