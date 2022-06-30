大巨蛋10月試營運跳票，內政部次長花敬群反批北市府自己要打屁股，台北市長柯文哲則不滿怒說來辯論，要花敬群不要逃。柯文哲30日上午再度向花敬群喊話，不要為了政黨利益犧牲國家利益。

柯文哲30日上午出席台北東湖綠屋頂植人培訓所開展時，被問到會不會為大巨蛋率團去內政部開會時表示，有送公文去，還是希望把問題解決，願意去內政部看看怎麼把問題解決。

有媒體問到花敬群中午有開記者會，有什麼話想對他説，柯文哲表示，謹守政治原則，不因少數人利益犧牲多數人利益，「不因短期利益犧牲長期利益，是最重要的」，不要為了政黨利益犧牲國家利益。

而民進黨卡大巨蛋，是否成為任內的跛腳政績，對此，柯文哲表示，絕對不會把大巨蛋當政績，「我是來善後的」，我來的時候大巨蛋已在，那就是奇奇怪怪的，有本事就拆掉，沒本事就把他弄到可以用。

柯文哲也強調，不只有大巨蛋問題，還包括大彎北段、社子島得一起解決。