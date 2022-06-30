德國百年內衣品牌黛安芬Triumph，今年夏日率先由Classics 美型系列推出兼具透氣與彈性包覆的春夏全新新品「Natural Elegance Pure純淨優雅系列」與「Natural Elegance自然優雅系列」及「Sculpt Airy輕柔羽翼系列」。

其中純淨優雅系列更精選再生材質打造的環保蕾絲，以更永續的方法展現對地球的溫柔呵護，同時引領身體、心靈完全達到真正的解脫，穿出舒適新主張。