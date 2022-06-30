台中市政府6月30日召開食安會報，台中市長盧秀燕強調，食安是台中市最重要的市政議題，也是她最關心的議題之一。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

不只電價要調漲，台中市學校午餐收費也要漲了！台中市今（6月30日）舉行食安會報，會中教育局指出，台中市市立學校計328校，已知，已有181校經校內午餐供應推行委員會決議調整學生午餐收費價格，平均調漲金額約4.4至4.6元，調漲主因跟近期物價波動有關。

台中市市長盧秀燕今日主持食安會報，她強調，食安是台中市最重要的市政議題，也是她最關心的議題之一；台中市食安稽查能量六都第一，人員、物力、經費、儀器等都是六都第一，市府會繼續努力，持續嚴格把關、稽查食安。

會中教育局指出，近期國內物價波動，為確保學校午餐餐食供應品質，各校已適時檢討、評估學生午餐每餐收費標準，台中市市立學校計328校，截至6月初，已有181校經校內午餐供應推行委員會決議調整學生午餐收費價格，平均調漲金額約4.4至4.6元，讓學童享用優質、安全的營養午餐，共同維護學童健康。

據悉，台中市各級公立學校午餐收費依學校午餐供應型態而有所差異，主要價格在40-45元，另市府加碼補助每日營養午餐5元、每周10元午餐水果補助，而中央鼓勵業者採國產材，也補助業者每餐每人10元、偏遠學校14元。教育局也強調，此次調漲主要是各校午餐供應推行委員會參考物價指數以及農委會公告產銷價格做出的決議。