經濟部自5月16日推動餐飲行銷補助，餐飲業者提出的行銷方案由政府補助一半，開立發票店家最高補助10萬元、免開發票店家最高2萬元。推動以來受補助店家平均來客數成長約12.10％，營業額平均成長約9.01％，顯示餐飲行銷優惠方案已有效帶動消費人潮。

經濟部表示，「餐飲業者行銷補助」主要目的在藉由優惠消費方案增加民眾餐飲消費誘因，促進餐飲業者轉型，以吸引消費者上門及增加營收，振興餐飲商機。目前全國已有超過2萬7,600家餐飲業者提出好康優惠折扣，其中免開發票的小規模店家約占51％，顯示不論連鎖餐飲或小吃店，都非常踴躍申請。

連鎖業者表示，透過優惠方案執行，有助總部了解何種方案較能吸引消費者青睞；而小吃店家也表達，消費者為了達到活動優惠門檻，常會加購其他商品（例如調理包）以獲得優惠贈品，無形中帶動營業額提升；同時，也因外帶優惠增加許多外帶商機，讓店家更有意願開發新菜色來吸引更多外食族，對餐飲店家而言，無異是轉型升級的一大契機。

除了餐飲店家行銷補助之外，考量傳統市場及夜市攤商也需振興轉型，經濟部也規畫七月起於傳統市集辦理「半價銅板購」行銷活動，提供每處傳統市集10萬元經費進行優惠促銷，以帶動在地消費，增加攤商營收，歡迎全台傳統市集一起來參加。

經濟部強調，餐飲業行銷補助方案經費充足，請符合餐飲資格業者把握最後一天申請期限。如申請過程中或對補助方案有任何問題，可洽詢專線02-2698-5809、02-2698-5810至5816，將有專職客服人員提供協助。