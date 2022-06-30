美股科技股領跌，台股30日狂殺失守「萬五」，外資擴大賣超並匯出，新台幣一舉跌破29.7元，但出口商拋匯出籠支撐，貶幅也趨於收斂，終場收在29.726元兌1美元，貶值4.4分，台北外匯經紀公司成交量8.76億美元。

新台幣同時收月線，6月累計重挫6.61角或2.22％，月線由升轉貶。外匯交易員表示，美、歐、英三大央行出席歐洲央行論壇，聯準會（Fed）主席鮑爾的發言，市場解讀為鷹派，加上多位Fed官員支持7月再升3碼（1碼是0.25個百分點），美股科技股跌勢未止，主要亞股幾乎全墨，台股開低殺低狂洩414點至14,825點，失守15,000點整數，新台幣雖跟著貶，盤中最低來到29.748元，表現相對有撐。

外匯交易員指出，觀察外資賣超台股227億元，相對於大盤跌幅，殺出力道並未暴衝，加上月底加季底最後一個交易日，出口商拋匯需求全出籠，提供新台幣支撐，因此並未快速靠向29.8元關卡。短線進入7月後，出口商月初可能暫退場，若外資仍偏賣股匯出，新台幣29.8元不排除失守。