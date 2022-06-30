世界第一高墩大橋！四川金陽河特大橋正式通車

6月30日上午10時，位於四川涼山州金陽縣的金陽河三峽連心橋（金陽河特大橋）正式通車。這座以鋼管混凝土結構空心墩打造的大橋，橋墩高達196米，是同類橋樑的世界第一高墩。在雨霧天氣時，大橋彷彿飄在雲霧中，猶如一座通天大橋。

6月30日連接四川省金陽縣新老縣城的金陽河特大橋正式通車，來自金陽縣城及各鄉鎮的各族群眾湧入現場參觀。（圖／中新社）

據《中新網》報導，由蜀道集團所屬四川路橋承建的四川涼山州金陽河三峽連心橋建成通車，為彝族群眾架起了鄉村振興「快速通道」。

大橋位於涼山州金陽縣城北，跨越金陽河深切河谷，設計高出金陽河床約238米，全長757.7米，最大跨徑200米，其中6號橋墩高達196米，相當於65層樓高，這一數據刷新了鋼管混凝土結構空心墩世界紀錄，讓中國造橋工程再拿下 另一座世界第一。

大橋位於涼山州金陽縣城北，跨越金陽河深切河谷，最大跨徑200米，其中6號橋墩高達196米，相當於65層樓高。（圖／中新社）

此外，採用鋼管混凝土組合橋墩技術也攻克了高地震烈度區高橋墩設計難題，與鋼筋混凝土橋墩比較，抗震性能更好、工程造價更低、施工風險更小、施工工期更短。

《央視》則報導說，由於大橋其位於大山之中，且高度接近200米，在雨霧等天氣時，甚至會隱藏在雲中，仿佛一座通天大橋。

大橋通車後將原本1個多小時的車程縮短成幾分鐘，打破了金陽的交通壁壘。（圖／中新社）

報導指出，大橋通車後將原本1個多小時的車程縮短成幾分鐘，打破了金陽的交通壁壘，再也不用走彎彎曲曲的山路，解決了彝族老鄉「山路遠、運輸難」困擾，對促進金陽縣從「脫貧攻堅」走向「鄉村振興」持續升級具有重大帶動作用。