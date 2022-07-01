無任所大使林佳龍積極爭取民進黨台北市長提名，今接受接受媒體專訪時，被問到之前談到「仇恨值」是否有跟衛福部長陳時中連絡上；他說，昨天有打給陳時中，但陳沒有接；有傳簡訊，但還沒回他。

林佳龍今接受《POP搶先爆》主持人邱明玉專訪，被問到有給高層看台北市長民調比陳時中高時指出，「都有提供給他們參考」，他做的，還有各家做都大同小異。

他說，基本盤來看，現在民進黨政黨支持度兩成出頭，他跟陳時中支持度都落到第三名，和政黨支持度是很接近的，就是因為民進黨還沒有提名，但對方人選已經定了。

他說，從互比式民調來看，最近做跟陳時中互比，他都領先陳到兩位數，因為這是角色問題，阿中部長要跳過來選舉，有些市民是不同意見，他大概35％，陳大概19％，兩個月來差不多如此，都很穩定。

至於日前林佳龍受訪提到，民進黨若派出「仇恨值高」的人選，容易促成敵營操作「棄保」；而「仇恨值」很高被指影射陳時中；林佳龍解釋是誤會，會致電陳時中；今被問到電話打了沒？

他說，昨天有打給陳時中，但陳沒有接，他就留言，兩人line跟簡訊都可以通，他們常聯繫，都是內閣成員，陳親和力很強，人際互動有魅力，「他至今還沒有回我」，他傳的簡訊內容大概就跟他昨天講的差不多。

至於陳時中最近動作很多，被指在暖身等；林佳龍說，是否內部分工上調整，讓其他人有機會，應該尊重指揮中心分工，身份是否轉變也牽涉到陳的角色，陳是防疫指揮官，有使命感跟責任感，陳時中也沒說要離開那個職務。

他認為，疫情變化最關鍵，看來還會延長一段時間，以陳時中的責任感一定會控制在一定程度，但是目前情形，就中重症、死亡人數不低，而提名有時間表，陳時中也沒表態說要選，只是有人在放話，用內定製造輿論。

被問到，所以「沒有內定」這件事？他說，至今雙北都還未拿到選對會討論，就是壓軸，最近應該加快。

至於會去參加雙北的選對會？他說，他主觀上要迴避，但現在還未到雙北，也尊重總統高度，總統會徵詢每一個人意見，至於他是否出席不是那麼關鍵，只要把想法告訴總統及選對會。

若新北羅致政、台北陳時中等佈局，英系、親英系提名人很多，提名過程會有派系考量？他說，就是要看那個縣市有什麼人選，很難用派系考量，只是整個加起來給人家有這樣印象，但最後提名一定要勝選考量；而他個人意願就是，參與六都，他比較適合台北，若有其他整體佈局，就是大家提出來討論。

他認為，提名的人選都會有一定的條件，個人的魅力跟戰鬥力等，在地的人經營那麼久，現在改為徵召，這樣前面的努力就白費了，經營基層就是希望有朝一日上場會贏，但現在連上場機會都沒，這不能成為常態，還是要有黨內機制提名，否則會打擊扎根基層的人。