公務員薪水優渥、工作穩定，是許多人心目中的「鐵飯碗」，不過一名自台大畢業並考上公職的男網友感嘆，當上公務員後每天忙得不可開交，然而月薪只有4萬4000元，比過去每天跑外送月領6萬元還少，讓他直呼超後悔，引發網友熱議。

一名自台大畢業的男網友6月29日在網路論壇Dcard發文表示，當上公務員以前是在跑外送，每天跑12小時，一個月至少能領到6萬多元，然而如願以嚐考上公職，月薪卻只有4萬4000元，加上加班費也才5萬6000元。

他感嘆，跑外送不僅工作時間自由，還能騎車到處跑，更不用看主管臉色，但現在每天忙得不可開交、全身痠痛，讓他哀怨直呼，「考上公職反而變成社畜，後悔莫及」，更萌生離職念頭，打算轉換跑到應徵外商公司。

貼文一出，不少同為公職員的網友感同深受，「我曾短暫在公家機關工作，忙到天天加班，薪水也才6萬多元」、「大家都會說公務員超爽的什麼的，等我考上時才發現，爽的都是上面的人啊，下面的還不是每天都累得跟狗一樣」、「從公職能獲得的成就感跟自主程度也很低」。

也有網友表示，「台大考公職好像有點浪費人材，我妹考上後也很不開心，又再準備考律師」、「去考國營職員吧，行政類組CP值比公職好太多了」、「很多家長觀念都還很老派，覺得公職就是鐵飯碗，反而害很多人被綁在那裡」、「我覺得不能只怪公職，考上公職的人首先要調整自己的心態」。