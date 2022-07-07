新竹市前市長林智堅爆出論文門爭議，其中台大國發所論文涉嫌抄襲已被具名檢舉，待台大進一步調查審定。一名台大碩士透露攻讀學位的心路歷程，坦言事情繁瑣，累到一度想休學。結果近日看到台大國發所的新聞，讓他不禁感嘆認真做研究的人反而像是白癡。

原PO在PTT八卦板發文表示，自己是台大資工碩畢，從放榜就開始找指導教授，還沒開學就進實驗室打雜，除了所內修課，還要接計畫賺錢、協助教授準備演講資料、撰寫文章投稿，也不斷與教授調整論文方向跟題目，口試結束還要再投國際期刊，「期間好幾次懷疑人生甚至想過休學，還好有熬過來了」。

但近日看見林智堅台大國發所論文新聞，對比自己一路以來兢兢業業地做研究，讓原PO不禁再度懷疑人生，「把我們這些人當成啥？做牛做馬、努力不懈的做研究都是白癡嗎？」

貼文引起網友共鳴，不少人不吐不快，「這件事讓所有認真寫論文的瞬間變白癡」、「嗯啊當87，我以前還跨年在實驗室等數據」、「中華這學店怎麼抄我不在意，但是在台大亂搞，真的侮辱一堆正常的碩士生」、「不想被當白痴的話，就趕緊叫學校查，免得整鍋粥都壞了」。

也有網友嘲諷，「傻子，幹嘛不考國發所輕鬆拿碩士」、「認真寫、隨便抄，最終都拿台大學位，嘻嘻」、「你這樣寫以後誰敢去資工，大家都要去國發了」、「你的研究所賺不了什麼錢，國發所能賺大錢」。

還有網友回文安慰原PO，「還好啦，至少理工碩還有信譽」、「沒有人會懷疑台大資工碩士，你不用擔心」、「有學到東西都不虧，偏門當然是爽的」、「人家唸碩士是去交朋友的，目的不同」。