香港金管局總裁余偉文日前指出，香港的貨幣和金融體系仍然十分穩健，港幣市場交易繼續保持暢順有序，市場流動性充裕，未察覺資金流動出現異常情況，也沒有跡象顯示有大規模做空或衝擊港幣。

證券時報7月1日報導，余偉文6月20日接受專訪時表示，香港作為國際金融中心，資金進出變化實屬平常，體現一個國際金融中心應有的特質及功能。隨著美國升息，市場預期港美息差擴大，資金會逐漸從港幣流向美元，因此港幣匯率由強方轉弱是預期之內，也是正常現象，而港幣兌美元匯價也受港股表現等其他市場因素影響。

余偉文強調，香港金融市場擁有強大堅固的緩衝和抗震力，足以抵禦外在因素引發的市場震盪。

余偉文指出，面對全球經濟和金融市場不明朗的因素，香港金管局一直因應市況變化，靈活地管理外匯基金，適時適量地調整資產配置，並作出適當的防禦性部署，包括增加現金和浮動利率債券的比率，讓香港金管局可以盡量減低債券「息升價跌」的負面影響。

余偉文又指，適當地調整非美元資產帶來的外匯風險，以降低美元進一步轉強所帶來的帳面匯兌損失。透過持有抵禦通膨的投資產品，以及擴大「長期增長組合」下的另類投資，令投資組合更多元化，也會繼續維持資產組合的流動性。