房市轉冷態勢確立！六都6月建物買賣移轉為2.13萬棟，月減7％、年減15％，上半年更出現年減2％的首度負成長，業者認為，後續買賣移轉棟數將直接反應打炒房政策、升息、疫情、股災等多重不利因素，第三季交易量將出現較大幅度量縮衰退。

根據六都地政局1日公布6月買賣移轉棟數顯示，與上月相較，除了台南維持0.5％的小幅成長外，五其餘五都均呈現衰退，台北市更大減二成；與去年同期相較，由於去年6月轉移量為疫情三級警戒前買氣火熱階段，除了新北衰退4%外，其餘五都均有雙位數以上的衰退。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，6月買賣移轉棟數已經反應4、5月間疫情嚴峻時期的市況，若加上6月升息與股災多重打擊，接下來幾個月的房市交易動能，將備受考驗。房市資金由寬鬆轉向緊縮，台股資金動能衰竭，即使疫情干擾逐漸淡化，但疫後買盤回溫速度恐怕不如去年。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，政府打炒房政策尚未利空出盡，加上升息持續籠罩房市，買方評估目前房價處於高原期，未來持有房屋成本提高，暫時收手觀望，房市量縮格局愈來愈明確。

值得注意的是，上半年六都買賣移移轉棟數為13.15萬棟，年增率出現首度轉負，六都中除了新北、台中仍微幅成長外，分別創下九年、11年的同期新高外，其餘直轄市都出現量縮，近年火熱的南台灣的台南、高雄分別衰退7%、6％。業界認為，過去自2016年房市景氣低點以來交易量連續六年擴量的成長態勢，出現轉折，今年將會首度出現反轉量縮。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，在多重不確定因素下，民眾消費、購屋信心轉趨觀望，雖近期國內疫情已逐漸趨緩，但下半年房市要恢復如去年後疫情時代的激情表現，恐怕並不樂觀，預估全年房市應會呈現「價平量縮」格局。